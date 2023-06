Frederico Varandas fala em época "aquém das expectativas" e garante: "Queremos mais"

Declarações do presidente do Sporting no discurso de abertura da AG dos leões

Frederico Varandas, presidente do Sporting, admitiu este sábado que a época "não correu desportivamente" como esperado pelos sportinguistas.

"Apesar da boa carreira europeia e da boa qualidade exibicional, não conseguimos materializar essa qualidade de jogo em pontos e troféus tendo terminado aquém das nossas expectativas e não por motivos externos ao clube. A análise interna foi feita, lições foram aprendidas e o planeamento de uma nova época já está em marcha e com a expectativa de regressarmos ao sucesso desportivo do passado recente", afirmou o presidente leonino no discurso de abertura da AG do Sporting.

"Mais importante do que os títulos conquistados este ano, mais importante do que os títulos vencidos no passado recente no futebol, mais importante do que o 4.º lugar deste ano é o rumo traçado e o rumo esse que o clube não vai parar de percorrer. Rumo esse que nos deu estabilidade, recuperação financeira e redução do passivo, aumento das receitas e mais sucesso desportivo que no passado", disse ainda.

Frederico Varandas falou ainda nos objetivos para o futuro:"Queremos mais. Queremos que o nosso Estádio José Alvalade seja um estádio que orgulhe os sportinguistas. Queremos continuar a fazer crescer o clube. Queremos um clube mais moderno e digital, mais próximo do sócio, mais sustentável, mais forte competitivamente e mais ganhador. A única coisa que queremos que se mantenha é a nossa forma de estar: com integridade, com dignidade, com honra e com princípios", referiu.