Frederico Varandas e o negócio Ugarte: "Não está preto no branco com o PSG"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, concedeu esta quinta-feira uma entrevista ao canal do clube.

Ugarte: "Ugarte é um grande jogador, com excelente caráter, grande profissional, mas que não é jogador do PSG, é jogador do Sporting. Se me perguntar a opinião, tem 95 por cento de hipóteses de sair do Sporting, dois grandes clubes europeus o querem, um é o PSG. Chelsea? Não comento. Há dois clubes que bateram a cláusula de rescisão. Fizeram propostas ao jogador e ele optou por um clube e depois mudou de opinião, é normal. Dissemos as condições, era o valor da cláusula e outros custos que tem de ser o clube comprador a assumir. Não está preto no branco com o PSG. Há outro clube disposto dar o valor, mas não lhe posso dizer que será o PSG."

Ainda Ugarte: "Vendemos em janeiro o Porro sem querer, pelo valor da cláusula. Fizemos um crescimentos sustentável e um trabalho de formiga para não destruir a equipa toda. Se tivermos de fazer a venda de Ugarte, não vamos vender mais nenhum jogador do plantel. Este processo de venda de Ugarte também teve um aspeto importante: recomprámos mais dez por cento de Ugarte antes de o vender. O PSG sabe as condições, só o vamos fechar depois de 1 de julho. Estamos tranquilos, Ugarte tem dois grandes clubes a querer o jogador, preferiu o PSG. Neste momento, a decisão está no PSG."

Sem mais vendas: "O sonho de qualquer presidente era fazer vendas na primeira semana do mercado e fazer compras também na primeira semana. Fechar o plantel o mais rapidamente possível. Vendas? Não vamos vender mais nenhum jogador que consideramos nuclear. Nenhum jogador será negociável pelo Sporting. É bater a cláusula, um pagamento. Se isso acontecer, temos de ir ao mercado. Pode haver jogadores com menos espaço e que queiram mais minutos. Se houver uma boa oportunidade, podemos estar abertos a negociar."