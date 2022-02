Frederico Varandas e Miguel Braga alvos de processos disciplinares

Frederico Varandas, presidente do Sporting

Deliberação do Conselho de Disciplina na sequência de participações feitas pelo CA e pela SAD do FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a, respetivamente, Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Miguel Braga, porta-voz do emblema de Alvalade, anunciou o órgão federativo.

O procedimento do CD da FPF foi originado, conforme se lê no comunicado emitido na passada quinta-feira, "na sequência de participação disciplinar efetuada pelo Conselho de Arbitragem e pela Futebol Clube do Porto, SAD", sustentada por "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra" após o clássico.

Os dois processos, cuja instauração foi deliberada pelo CD da FPF, estão remetidos à Comissão de Instrutores da Liga de Clubes desde 23 de fevereiro, e está excluída a publicidade dos mesmos até ao fim da instrução.