Frederico Varandas, presidente do Sporting

Presidente travou algumas iniciativas devido ao assédio por Amorim.

A preparação do Sporting para 2023/24 enfrenta alguma estagnação. Frederico Varandas, ao que O JOGO apurou, meteu o pé no travão em alguns negócios, de modo a ter mais certezas de que os investimentos no plantel são destinados a Rúben Amorim.

Nesta fase, o presidente da SAD do Sporting congelou investidas por alguns reforços por não ter a garantia de que vá contar com o técnico na próxima época.