Frederico Varandas assume "espírito de missão"

Presidente leonino esteve com Rogério Alves no jantar de aniversário do grupo Os Cinquentenários

Frederico Varandas fez questão de marcar presença no jantar de aniversário do grupo Os Cinquentenários, que completaram... 50 anos. Em declarações à Sporting TV, o presidente leonino enfatizou a importância do grupo e comentou a forma como tem encarado a vaga de contestação de que tem sido alvo.

"É uma data marcante para este grupo que representa muito para os sócios do Sporting. O dever de qualquer órgão social é sempre respeitar e privilegiar os sócios e, como se dizia no exército, com os mais antigos aprende-se muito", afirmou o líder leonino, à Sporting TV, antes de prosseguir: "Esta é uma fase da minha vida, e encaro esta fase com espírito de missão. A nossa ideia é dar mais forças aos sócios pois eles são a razão de tudo isto."

Quem também marcou presença foi Rogério Alves, presidente da Mesa da AG do Sporting, que também congratulou os aniversariantes, através do canal televisivo do clube de Alvalade.

"É um grupo que transmite a fidelidade e o amor ao clube que dura há 50 anos e, desta forma, já acompanharam vários ciclos de prosperidade e provação. É como um casamento", sustentou o advogado, antes de deixar um alerta: "Às vezes, as dificuldades surgem e as pessoas têm de estar unidas para lutar contra as dificuldades. Os Cinquentenários são um exemplo que devemos seguir, pois é com este amor ao clube que se ultrapassam as dificuldades."