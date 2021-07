Frederico Varandas assinala aniversário do Sporting: "Melhor época em 115 anos"

Frederico Varandas, presidente dos leões, assinala o aniversário dos 115 anos do clube no editorial do jornal Sporting.

No dia em que o Sporting comemora 115 anos, o presidente Frederico Varandas assinou o editorial do jornal do clube, deixando uma mensagem em que sublinha as conquistas do campeonato de futebol, mas também do futsal, basquetebol e hóquei em patins, entre outras modalidades.

O dirigente dá os parabéns aos sportinguistas de "ontem, hoje e amanhã" pelos "115 anos de uma história interminável e de um legado repleto de esforço, dedicação, devoção e glória".

"Escrevemos esta época mais uma página de glória na história do Sporting Clube de Portugal, plena de ecletismo, materializada com conquistas de registo em todas as modalidades. O tão esperado 23.º título de Campeões Nacionais de futebol é nosso, e esta época, do futsal ao basquetebol, do hóquei ao atletismo, do râguebi ao ténis de mesa, passando pelo judo ou pelo surf, as nossas e os nossos atletas voltaram a superar-se, alcançando a melhor época do clube em 115 anos. Estas vitórias refletem o esforço ímpar dos sócios e adeptos, dos atletas, dos nossos colaboradores e parceiros, que diariamente contribuem para continuar a fazer do Sporting Clube de Portugal um "clube tão grande como os maiores da Europa". Obrigado a todos", vincou Frederico Varandas.

Sobre o futuro, o presidente leonino pede que se caminhe com a consciência de que a força do Sporting está "em honrar os 115 anos do passado, na força da união no presente, e no cumprimento dos valores do nosso ADN que nos assegura o futuro".