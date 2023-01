Frederico Varandas arrisca reincidência após declarações na Taça da Liga

No segundo castigo aplicado por ofensas a Pinto da Costa, líder leonino levou castigo de 70 dias

Frederico Varandas não poupou nas palavras após o clássico e questionou a ação do VAR e também de João Pinheiro na final da Taça da Liga, indo mais longe, falando "em condicionalismo" dos árbitros quando lamentou o facto de Otávio só ter um cartão amarelo no campeonato.

Estas declarações poderão valer um castigo ao presidente do Sporting, inserindo-se na alínea da "lesão da honra e da reputação", previsto no artigo 136, que diz respeito a frases contra outros dirigentes, mas também membros da Federação ou da Liga. A penalização poderá ser mais pesada caso se aplique a lógica da reincidência.

Quando usou a expressão de "corruptor ativo" para Pinto da Costa, o líder da SAD viu-se castigado por 70 dias, imperando o agravamento da sanção por ser reincidente. Essa pena foi maior do que a instaurada em 2020, quando utilizou a palavra "bandido" para se dirigir ao presidente do FC Porto, valendo-lhe um castigo de 45 dias.

Como tal, há a possibilidade de o dirigente enfrentar agora uma sanção a rondar os três meses, mediante, claro, a leitura que o Conselho de Disciplina faça das palavras proferidas no sábado. O presidente dos leões esteve sentado na tribuna junto a Pedro Proença, presidente da Liga que ficou sentado entre os líderes de Sporting e FC Porto. Na comunicação após o final do encontro, Varandas esteve acompanhado pela Direção do Sporting em peso.