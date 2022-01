Frederico Varandas anuncia a recandidatura à presidência do Sporting

Confirmou o atual líder leonino em entrevista à CNN Portugal.

"Serei novamente candidato", afirmou esta segunda-feira Frederico Varandas em entrevista à CNN, tendo em vista as eleições agendadas para o dia 5 de março.

""Não foi tabu. Serei novamente candidato. Isto exigia que a minha equipa também o quisesse. Tive de falar primeiro com a minha família, é um cargo extremamente egoísta, afeta muito as pessoas à volta. Nunca pensei em não terminar o mandato, isso nunca", afirmou.

"Quando decidi candidatar-me, saberia que venceria e acreditava que este rumo levaria ao sucesso. Sei que essa foi uma das armas do sucesso, foi nunca nos agarrarmos à reeleição. Tivemos de tomar medidas muito impopulares, medidas que muitos sócios, adeptos e grupos de adeptos não iriam entender, saberíamos que teríamos de meter o dedo na ferida. 40 anos de insucesso de uma forma generalizada não se explicam apenas com fatores externos, mas sim internos. Isso teria de ser mudado, teria de ser duro, e foi", continuou.

Varandas confirmou ainda que Rogério Alves vai deixar a presidência da Mesa da Assembleia Geral. "Com grande integridade e honestidade, disse que considerava já ter feito muito pelo Sporting. São pessoas que não ganham nada, o Conselho Fiscal, a Mesa... Informou-me com tempo e teve um grande desgaste pessoal.

Acreditamos que o ADN do Sporting é a formação, portanto sobem os vices da MAG e do Conselho Fiscal", indicou.

