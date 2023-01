Frederico Varandas alcança um recorde na presidência do Sporting

Varandas na festa do título de 2020/21

Ao terminar o seu quarto ano civil completo, o atual presidente tem um registo de troféus que nunca tinha sido conseguido.

2022 chegou ao fim com o Sporting resignado a uma única conquista e logo no primeiro mês do ano: foi a 29 de janeiro que os leões festejaram a quarta Taça da Liga da sua história, numa final ganha ao Benfica por 2-1.

Depois disso foram só deceções, com onze meses de seca até à entrada deste novo ano de 2023, mas o presidente do clube, Frederico Varandas, pode sempre socorrer-se de um registo para amenizar a desilusão. É que, contas feitas, são já seis os troféus oficiais conquistados pela equipa principal desde que assumiu o "barco" em setembro de 2018. Falamos de seis êxitos em quatro anos civis (e mais três meses e meio), o que nunca tinha acontecido na história leonina.