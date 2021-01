Frederico Varandas: "Vamos fazer uma queixa na Ordem dos Médicos"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve na sala de imprensa no final da meia-final da Taça da Liga. Sem aceitar perguntas, fez uma longa declaração sobre a questão dos falsos positivos de Nuno Mendes e Sporar, reafirmando a posição do clube de Alvalade

Mudar o conteúdo: "A DGS enviou um mail às 13h30 para a Unilabs a pedir para o laboratório mudar o conteúdo. A mudar a palavra de falso positivo para erro laboratorial. Ainda não houve resposta do laboratório e neste jogo de palavras o Sporting viu-se privado de contar com dois jogadores, mais uma vez. O Sporting pela terceira vez teve azar. No meio disto há so um pormenor que não tolero, é porem em causa a honestidade do corpo clínico, dos médicos que trabalham no Sporting.

Queixa na Ordem: "Vamos fazer uma queixa na Ordem dos Médicos para o diretor clínico da Unilabs que com grande perplexidade disse que nem sabia o que se passava e que nem tinha sido contactado. Pena que temos um e-mail desse mesmo senhor. Volto a dizer, as pessoas deviam conhecer-me melhor, não negoceio valores. Sejam presidentes, colegas, sejam quem for. Agora, vou abandonar este patético mundo de covid-19, porque daqui a uma hora vou entrar num banco para cuidar de doentes de covid-19 reais."