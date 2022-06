Franco Israel vai custar 1,2 milhões de euros ao Sporting. Saiba mais sobre o guarda-redes

Transferência do uruguaio deve ser oficializada para a semana, depois de viagem do seu empresário a Lisboa. Segundo O JOGO apurou, a Juventus vai ficar com 40% do passe do jogador. Filippo Fusco, ex-diretor desportivo dos sub-23 da Vecchia Signora, elogia a "coragem e personalidade" do futebolista de 22 anos.

O Sporting e a Juventus já terão chegado a um entendimento pleno para a transferência de Franco Israel, guarda-redes de 22 anos que representa o emblema italiano. Segundo O JOGO apurou, o acordo prevê que os leões paguem 1,2 milhões de euros aos bianconeri, reservando o emblema de Turim 40 por cento do passe do atleta.

A oficialização do negócio deverá acontecer na próxima semana, depois de Pablo Boselli, empresário do jogador uruguaio, viajar até Lisboa para acertar os detalhes do contrato, nomeadamente a duração do mesmo.