Franco Israel sobre Ádan: "É trabalhar com um dos melhores guarda-redes espanhóis"

O Sporting oficializou esta terça-feira a contratação de Franco Israel. O guarda-redes uruguaio assinou um contrato válido por cinco temporadas e a cláusula de rescisão é de 45 milhões de euros.

A opção pelo Sporting: "Estou muito feliz por estar aqui. É um dos maiores clubes de Portugal e estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e jogar"

Sobre Sebastián Coates: "Não conhecia o Seba Coates pessoalmente, mas também falei com ele", contou.

Sobre o Antonio Adán: "Trabalhar com o Adán é trabalhar com um dos melhores guarda-redes espanhóis que jogou no Real Madrid CF e no Club Atlético de Madrid e que tem estado muito bem no Sporting CP. Para mim, trabalhar com um guarda-redes deste nível ajuda-me muito. É muito importante".