"Franco Israel tem todas as condições para ser um guarda-redes de topo"

Perto de estar concluído um negócio com um guarda-redes que tem boas condições para chegar ao topo. Diz quem o conhece que o jogo com os pés não era um dos seus pontos fortes, mas que, mesmo nesse aspecto, tem evoluído nos últimos tempos. Quanto às outras exigências do posto cumpre os requisitos.

O Sporting está perto de assegurar a contratação de Franco Israel, guarda-redes uruguaio de 22 anos que na última época foi o titular indiscutível da equipa de sub-23 da Juventus. Com contrato por mais uma temporada, o guardião pretende ter utilização mais regular numa competição mais importante, mas na equipa principal da Vecchia Signora não tem nesta altura grandes possibilidades de vingar.

A Juve pagou 2,2 milhões de euros por ele em 2018 e o Sporting não pretende gastar mais de 3,5 milhões, mas o negócio tem pernas para andar nos próximo dias, com a vinda a Portugal do agente do atleta, Pablo Boselli.