Franco Israel elogiado no Uruguai: "Aperfeiçoei a saída de bola na Europa"

Franco Israel é elogiado pela capacidade a construir no Uruguai e valoriza esse aspecto do seu jogo, que Bielsa admira.

Franco Israel cumpriu, diante da Nicarágua, a estreia pela seleção A do Uruguai, alcançando a rota que muitos lhe apontavam, pois desde os juvenis marcara presença na Celeste.

Está a ser bastante elogiado na Imprensa uruguaia porque se considera que os argumentos no passe o fazem o guarda-redes ideal para Marcelo Bielsa, novo selecionador.

"Gosto bastante de jogar com os pés. É algo que tenho vindo a desenvolver desde a minha infância e que tenho aperfeiçoado na Europa. Aprecio quando consigo fazer com que a bola saia de forma precisa, contribuindo assim para a equipa. Fiz isso na Juventus, mantenho o trabalho no Sporting", anotou o guardião, citado pela ESPN, revelando as palavras do selecionador: "O meu último jogo pelas seleções tinha sido neste Estádio Centenário. Fiquei também feliz por conseguir realizar a estreia no Uruguai nesse recinto, diante dos nossos apaixonados adeptos. Foi um sonho que sempre desejei desde pequeno jogar pela seleção A do Uruguai. Bielsa pediu-me para manter a tranquilidade e fazer o que sei fazer. Senti-me extremamente confortável."

Ainda é muito cedo para perspetivar se Franco Israel será habitual escolha de Bielsa. Fez uma boa defesa e não teve grandes hipóteses no golo sofrido no 4-1 no particular realizado. Ainda assim, a Nicarágua não foi propriamente um ameaço às redes.

Por isso, na análise da concorrência, Israel elogiou o companheiro que disputa a baliza, Sergio Rochet: "Conheci-o no sábado passado e desde o início tivemos uma boa relação. Falámos de tudo, da vida, do futebol. Disse-me para estar tranquilo, confiante e fazer o melhor que sei."