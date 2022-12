Franco Israel prefere Lisboa a Turim: "Portugal é melhor, tem tudo"

Guarda-redes uruguaio e Francisco Trincão foram os protagonistas de mais um programa "ADN de Leão".

Franco Israel está feliz em Lisboa e já convencido de que fez a mudança certa, depois de uma passagem pela Juventus e por Turim. "Gostei de estar em Itália. Vivi lá quatro anos, mas prefiro Lisboa. Portugal é melhor. Tem tudo", destaca ao podcast "ADN de Leão", agradecendo a Ugarte a companhia durante o período natalício.

O guarda-redes uruguaio lembra, até, que teve passagens de ano mais solitárias do que a que perspetiva para daqui a uns dias: "Já me aconteceram coisas estranhas. Já passei um Natal num avião e uma passagem de ano sozinho, com covid-19. Ia estar com dois amigos argentinos e soube, na manhã de dia 31, que tinha covid-19. Lá fiquei sem a hipótese de sair." O ex-jogador da Juventus revelou ainda que tem a ambição de vir a prosseguir os estudos universitários em Economia.

Francisco Trincão acompanhou o guardião no programa e também viveu um ano novo sozinho, em Inglaterra, por ter treino no Wolverhampton no dia seguinte. Tem o hábito de ligar aos pais em dias de jogo e revelou que prefere não rematar se isso significar que assiste para golo.