Franco Israel já está em Lisboa para assinar com o Sporting

Guarda-redes, apurou O JOGO, chegou no domingo a Lisboa. Jesús Alcantar vem esta semana também

Franco Israel, ao que O JOGO apurou, vai assinar contrato com o Sporting na terça-feira. O guardião uruguaio já está mesmo em Lisboa, começou a procura de casa para a aventura no Sporting e irá reunir com os responsáveis leoninos e fazer os testes médicos para ser apresentado como reforço para 2022/23.

O jogador da Juventus sub-23 tinha outros clubes interessados, fez um compasso de espera para firmar com os leões, porém ficou satisfeito com o projeto desportivo, acreditando poder ter minutos nas competições internas e, no futuro, ocupar o lugar de Adán.

O negócio vai ser concluído com o pagamento de um milhão de euros, sendo que a Juventus vai reservar 50% do passe, acreditando numa venda futura do atleta.

Também esta semana o Sporting conta fechar a transferência de Jesús Alcantar, atleta mexicano do Necaxa, que tendo acabado a participação pela sua seleção tem agora liberdade para rubricar o contrato. Ainda não há data prevista para a oficialização, porém os leões confiam que o atleta faça uma mudança a breve prazo para Lisboa, de modo a juntar-se aos preparos da equipa B o quanto antes.