Franco Israel homenageado pelo clube da terra natal

Guarda-redes do Sporting começou a formação no Club Artesano, do Uruguai, onde agora voltou para ser agraciado.

Depois dos compromissos internacionais com a seleção do Uruguai - em que fez a estreia na vitória por 4-1 sobre Cuba -, Franco Israel, de férias naquele país, esteve em Nueva Helvecia, terra natal, e no Club Artesano, onde começou a dar os primeiros passos no futebol, e foi homenageado.

Com ele esteve também Rodrigo Bentancur, médio do Tottenham que se cruzou o guarda-redes do Sporting na Juventus. Bentancur é, curiosamente, filho do presidente do Club Artesano, Roberto Bentancur.

Os dois jogadores participaram no lançamento do novo complexo desportivo do clube e tiraram fotografias e deram autógrafos aos presentes.