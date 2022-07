Israel fez o primeiro treino no Sporting e internacionais regressaram ao trabalho

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes Franco Israel, anunciado como reforço ontem, treinou hoje pela primeira vez. Os jogadores internacionais também já voltaram ao trabalho.

Depois de um dia de folga, o Sporting voltou ao trabalho esta quarta-feira e Rúben Amorim já contou com o guarda-redes Franco Israel, que ontem foi anunciado como reforço, e com os jogadores que representaram as respetivas seleções nas últimas semanas, razão pela qual entraram de férias mais tarde e, consequentemente, demoraram mais tempo a iniciar a pré-época.

De acordo com nota oficial dos leões, "vários jogadores da formação" foram chamados ao apronto.

O defesa-central Jeremiah St. Juste, também reforço para esta época, continua a fazer tratamento à lesão e foi o único ausente.

Na manhã de quinta-feira há novo treino, em Alcochete.