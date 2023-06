Franco Israel: "Eu e Rúben Amorim falámos que iria ter mais minutos no Sporting"

Franco Israel (à direita), guarda-redes do Sporting

Guarda-redes uruguaio pretende lutar efetivamente pelo posto com Adán

Franco Israel, jovem guarda-redes do Sporting, foi dispensado do último de preparação da seleção uruguaia. Já de férias no seu país antes de regressar ao emblema leonino, para os trabalhos de pré-temporada, o guardião falou sobre a próxima época, na qual pretende ter mais oportunidades, algo que o treinador, Rúben Amorim, praticamente lhe garantiu.

"Estou a aproveitar uns dias de férias após ter sido dispensado. Já penso em lutar por um lugar no Sporting e somar minutos. O selecionador Marcelo Bielsa valoriza muito a continuidade dos jogadores nos clubes. Antes de vir para Montevidéu eu e o míster do Sporting [Rúben Amorim] falámos que iria ter mais minutos [na próxima temporada]", começou por dizer, em entrevista ao programa "100% Deporte", da Rádio Sport890.

"Tenho contrato até 2027 com o Sporting. Algo que de que falámos antes de terminar a temporada foi de poder continuar mais um ano a lutar pela minha oportunidade, aí compito com o Adán. Depois, analisando como decorre a temporada, talvez se possa analisar a opção de um empréstimo", concluiu o guarda-redes de 23 anos.