"Franco Israel está preparado para assumir a baliza do Sporting no dérbi"

Expulsão de Adán afasta-o do Sporting-Benfica e o uruguaio vai jogar. Ex-guardião aconselha: "Que desfrute do jogo"

"Não há Adán, está o Franco [Israel]. Evoluiu muito e nada melhor do que vê-lo num jogo dessa importância. Tenho confiança total nele", comentou no sábado Rúben Amorim a propósito da impossibilidade de contar com o titular da baliza leonina no dérbi com o Benfica, no domingo. Uma baixa de peso mas que representa uma oportunidade para o guarda-redes, de 23 anos, contratado no verão à Juventus.

O guardião contratado à Juventus teve uma estreia complicada em Marselha e perdeu nos três primeiros jogos de leão ao peito. Nos três últimos triunfou e não sofreu golos. Terá prova de fogo frente ao Benfica.

Essa é também a opinião de Beto, antigo guardião do Sporting e internacional português. "Israel parece-me um guarda-redes que está à vontade em campo e com potencial. Precisa de tempo de jogo, de minutos e de ganhar rotinas que só se conseguem jogando mais, porque os treinos não chegam", começou por dizer ao nosso jornal, prosseguindo: "Acredito que está preparado para assumir a baliza neste jogo tão bonito, como é o dérbi, e terá de desfrutar do mesmo para fazer uma boa exibição."

Até ver, Israel soma seis partidas com a camisola dos leões. A estreia não foi a mais feliz. Entrou aos 24" em Marselha, após expulsão de Adán, e viria a sofrer dois golos numa derrota por 4-1. O jogo seguinte, frente ao mesmo rival, saldou-se por nova derrota, em Alvalade, por 2-0, e logo depois também participou num desaire marcante: a derrota por 1-0 em Varzim para a Taça de Portugal. O jogador uruguaio voltaria a ser aposta de Amorim na Taça da Liga, tendo tido noites tranquilas nas goleadas por 5-0 e 6-0 sobre Marítimo e Farense, atuando pela última vez a 12 de março, em novo triunfo, por 3-0, na receção ao Boavista, jogo da Liga em que Adán não estava disponível.

"Tem potencial para mostrar ser um guarda-redes à altura do Sporting"

Do pouco que viu de Israel, Beto assinalou: "Não deu para perceber bem que lacunas poderá ter de melhorar, foram jogos em que não teve de fazer muitas intervenções ou grandes defesas. Viu-se mais do jogo com os pés e posicionamento na baliza. Mas tem potencial para desenvolver e mostrar ser um guarda-redes à altura do Sporting."

O ex-internacional luso defendeu ainda Adán por alguns erros cometidos esta época. "É um bom sinal que se fale disso, porque significa que as pessoas não estão habituadas a que falhe", comentou.