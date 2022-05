Franco Israel está na mira e Sporting iniciou negociações com a Juventus

Sporting procura um guarda-redes e já falou com a Juventus sobre o jogador uruguaio de 22 anos

Franco Israel é um dos nomes que o Sporting está a equacionar para a baliza na próxima época e, segundo O JOGO apurou, já iniciou negociações com a Juventus, clube com o qual o guarda-redes tem contrato por mais uma época, ou seja até 2023. Aos 22 anos, o jogador uruguaio (formado no Nacional e transferido para o emblema de Turim em 2018 por 2,2 milhões de euros) foi na última temporada o titular indiscutível da equipa sub-23 da Vecchia Signora, disputando um total de 39 jogos por esta formação.

Os leões, recorde-se, renovaram recentemente com André Paulo, terceiro guardião na hierarquia nas duas últimas épocas, e também fizeram o mesmo no decorrer da temporada com o titular Adán. Procuram, contudo, alguém que possa ser a sombra do guarda-redes espanhol e aponte no futuro à sucessão. Depois de não ter chegado a um acordo com o Everton para a continuidade de João Virgínia, o Sporting virou as atenções para outros alvos e Franco Israel será um dos prioritários.

A Juventus terá demonstrado abertura para negociar o jogador, embora aprecie as qualidades do internacional sub-20 pela Celeste e equacione renovar-lhe o contrato, mas os leões não são os únicos atentos ao percurso de Franco Israel.

A SAD verde e branca não vai entrar em loucuras e terá definido um investimento máximo na ordem dos 3,5 milhões por um guarda-redes. Aliás, o Sporting não ultrapassou esse valor nas negociações com o Everton por João Virgínia.