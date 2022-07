Franco Israel e o Sporting: saiba o que está a atrasar o desfecho

Guardião uruguaio sabe que clubes das cinco principais ligas ainda o disputam.

O futuro de Franco Israel ainda está a ser ultimado e, apesar de o Sporting ter um princípio de entendimento com a Juventus, o guardião ainda não está trancado pelos leões. Pablo Boselli, empresário do keeper, esteve em Turim, mas para certificar a entrada de Paolo Montero para treinador de sub-19 da Juventus - também representado por Boselli.

Naturalmente que o agente, ao que O JOGO pôde saber, aferiu as condições do negócio de Israel com o Sporting, sendo que se mantém, como o nosso jornal noticiou, o princípio de entendimento entre os dois clubes, com um acordo que deverá envolver a troca de 1,2 milhões de euros, mas no qual a Juventus deverá manter entre 40 a 50% do passe do guardião.

O que estará a atrasar o desfecho será o sim do guarda-redes. Noticiam "Tuttojuve" e o meio "IlBianconero" que Israel aguarda mais uns dias por possíveis sondagens de clubes das cinco principais ligas europeias para depois decidir se assina pelo Sporting. Recorde-se que na última semana, Boselli falou "em cinco clubes interessados" nos serviços do atleta de 22 anos, que fez 38 jogos pelos sub-23 em 2021/22.