Franco Israel após estreia pelo Uruguai: "No Sporting pedem-me que a bola saia bem"

Guarda-redes cumpriu a primeira internacionalização pela principal seleção do Uruguai.

Franco Israel, guarda-redes do Sporting, cumpriu a estreia pela principal seleção do Uruguai, no triunfo da equipa orientada por Marcelo Bielsa frente à Nicarágua, por 4-1. O dia, claro, fica para mais tarde recordar.

""Foi um sonho estrear-me no [Estádio] Centenário, com toda a gente do Uruguai a assistir. Não tive tanto trabalho, mas pelo menos deram-me a bola para jogar e pude manter-me quente. Sempre gostei de jogar com os pés. No Nacional já o fazia de vez em quando, na Juventus comecei a melhorar esse aspeto e, agora, no Sporting, pedem-me sempre que a bola saia bem", afirmou Israel na zona mista.

A primeira temporada e leão ao peito foi realçada. ""Estava na equipa secundária da Juventus e, por sorte, pude dar o salto. Foi um ano de aprendizagem e adaptação. Tive a sorte de jogar partidas de alto nível na Champions e contra o Benfica, dessas que te ajudam a crescer", recordou.

Franco Israel, 23 anos, realizou oito jogos pelo Sporting em 2022/23.