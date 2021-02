Francisco Conceição, Nuno Mendes e não só: miúdos "picados" à nascença

Clássico deste sábado coloca Francisco Conceição frente a frente com Nuno Mendes, Eduardo Quaresma e Tiago Tomás, velhos amigos que semearam o "terror" na Academia.

O clássico deste sábado no Dragão entre o líder Sporting e o FC Porto, o mais direto perseguidor, vai servir de montra a uma nova geração que está a entrar na elite do futebol luso sem pedir licença aos mais velhos.

Do lado portista, Francisco Conceição tem protagonizado uma ascensão meteórica nas escolhas do pai Sérgio e é arma na missão de reduzir a desvantagem de dez pontos para os lisboetas, enquanto, em Alvalade, Nuno Mendes, Tiago Tomás e Eduardo Quaresma já são certezas de uma equipa que tem superado todas as expectativas. Em comum, os quatro têm um passado com o leão ao peito e O JOGO mergulhou nas histórias de uma amizade cheia de brincadeiras e picardias próprias de um bando de pardais à solta, com a licença do saudoso Carlos do Carmo, forjada em jogos, treinos e viagens.