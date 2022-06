Francisco Canário deixa Vitória de Guimarães e está de volta ao Sporting

Avançado de 18 anos cumpriu duas temporadas nos juniores vimaranenses

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de Francisco Canário, avançado de 18 anos que regressa a Alvalade após duas temporadas ao serviços dos vimaranenses, onde competia nos juniores.

Com formação dividida entre o Estrela de Portalegre e Alcochete, Canário apontou 17 golos em 23 jogos disputados no Vitória de Guimarães, onde chegou em 2020, após oito anos nas fileiras leoninas.

"Estou muito feliz por voltar a casa. É um grande clube, o emblema do meu coração e estou muito feliz. Cresci muito enquanto jogador, estou mais completo e maduro. Penso que me fez bem em sair para agora poder voltar a casa. Sou um melhor jogador e estou aqui para ajudar", reiterou o jovem avançado, em declarações aos meios do clube verde e branco.