FPF vai recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre o caso Palhinha

João Palhinha viu o amarelo no encontro com o Boavista

Conselho de Disciplina considera que acórdão não é claro e vai atuar junto do Tribunal Central Administrativo do Sul.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que anulou o castigo de um jogo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) a João Palhinha, médio do Sporting, pelo quinto amarelo visto na visita dos leões a Bessa.

Ao que O JOGO apurou, o CD avançará junto do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), o mesmo que suspendeu a decisão da admoestação levada a cabo pelo árbitro Fábio Veríssimo, por não considerar claro o acórdão no aspeto de não se entender aquilo que se está a anular - se o castigo se o quinto amarelo, apesar de serem factos relacionados.

É, contudo, uma posição normal da FPF perante decisões que lhes são desfavoráveis.