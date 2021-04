Formação do Sporting regressa com o desconfinamento

Entre Academia, pólo EUL e vários centros, um pouco por todo o país, vida começa a voltar à normalidade,

Dado o pontapé de saída na terceira fase de desconfinamento depois da última grande vaga de covid-19, a formação do Sporting libertou amarras, concretizando na segunda-feira o regresso ao trabalho, com o foco não só na Academia, com os escalões de sub-16 e sub-17, mas também um pouco por todo o país.

"Parece que temos vida outra vez na Academia! Não podemos dizer que a retoma foi feita dentro do que era a vida antes da covid-19, mas foi dado um passo em frente. É um dia muito especial, o início de mais uma etapa com dois meses para trabalhar antes do final da época", explicou João Couto, técnico dos juvenis, à televisão do clube.

A atividade estendeu-se, por exemplo, ao poló EUL, na Cidade Universitária, com o regresso ao trabalho de vários escalões: dos sub-7 aos sub-13 em masculinos e também dos sub-15 femininos.

"Foi uma logística gigante. Basta pensar nas emoções de uma criança, tantos meses confinada. Queríamos que tudo corresse na perfeição, com toda a gente testada e com todos os testes negativos. Tentámos ajustar o conteúdo ao momento, sem privar ninguém de nada, mas tentar evitar, por exemplo, excesso de atletas por espaço", explicou, também à Sporting TV, Diogo Teixeira, coordenador do pólo supracitado.