Formação do Sporting no top 4 do Mundial'2022

Segundo a FIFA, o Sporting é o quarto clube com mais jogadores formados na prova com oito jogadores divididos em duas seleções: Portugal e Inglaterra.

De acordo com os padrões da FIFA, os jogadores são considerados formados no clube quando aí passaram três temporadas entre os 15 e os 18 anos, e o emblema de Alvalade tem oito jogadores nestas condições:

A saber: Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, João Mário, Palhinha, Nuno Mendes, Rafael Leão, William Carvalho e Eric Dier que está a representar Inglaterra.

À frente do Sporting está o Ajax (Países Baixos) com 11 jogadores logo seguido do Saprissa, da Costa Rica, com 10. No último lugar do pódio está o Al-Sadd com 9 elementos, todos a representar o Catar.