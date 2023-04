"Fomos ingénuos, se tivermos de voltar à estaca zero, voltaremos"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o empate no campo do Gil Vicente (0-0), em jogo em atraso da jornada 25 da Liga Bwin

Posicionamento do Pote: "Esteve na mesma situação, até esteve em mais bolas entrelinhas, estava lá para isso, era para meter ainda mais um que estivesse entrelinhas. O Morita é o melhor com circulação de bola, jogou mais baixo, a variar o jogo com os dois pés. E o Pote foi para mais perto do golo, em vez de vir da esquerda esteve em zona mais central. Recebeu, meteu nos corredores, esteve sempre perto do golo neste encontro."

Sentimento, empate desvirtua bom momento: "A equipa muda sempre e é muito frustrante, é difícil explicar, saí muito frustrado, completamente, mas daqui a meia hora já me passa e olho para o futuro. Há muito para crescer? Há. Somos ingénuos em algumas coisas, falta o instinto matador que uma equipa grande tem de ter. Não podemos ter estas situações em que roubamos a bola e estão dois jogadores do Gil Vicente e não conseguimos dar a bola ao jogador certo, obviamente fico frustrado. Entre travar a transição, com Navarro e Murilo, que fizemos bem, não interessa nada porque não ganhámos, temos de ter esse instinto matador e outra maturidade, que vamos ter. Quando as coisas estão a nossa favor, sinto que deram tudo, mas falta apontar certas coisas que no futebol fazem a diferença, como o instinto matador em que se nos derem uma ocasião matamos, e deram muitas. Recuperámos 'ene' bolas em que tínhamos o campo todo aberto e passávamos para trás. Houve passes para trás, receções mal feitas. Se tivermos de voltar à estaca zero, voltaremos, porque já estamos habituados."