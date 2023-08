"Foi muito grave, têm de meter as linhas onde são. Mas não tivemos culpa"

Declarações de Rúben Amorim após o triunfo do Sporting sobre o Casa Pia (2-1), na 2.ª jornada da Liga Betclic

Sobre o jogo: "Tivemos transições, oportunidades na cara do Ricardo Batista, mas controlámos até ao final."

Golo mal validado: "Não podemos dizer que o Casa Pia foi prejudicado. Gostei da velocidade do comunicado para entendermos o que se passa. Vai sempre beliscar a nossa equipa, mesmo não tendo culpa. É de lamentar. Tem uma grande importância no jogo."

Edwards: "São jogadores que às vezes precisam de entrar no seu ritmo, ficar confortáveis no jogo, por isso ele é especial quando se sente confortável. Eu não entreguei nada ao adversário, vou vendo. Queremos muito arrancar o campeonato a ganhar. Vamos desenvolvendo o nosso jogo. Temos jogadores novos. Acima de tudo estamos a conseguir ganhar. A nossa equipa não entrega nada. Tivemos mais oportunidades, mais entradas na área. Acabamos em quarto lugar mas com maturidade diferente. Há que dar mérito ao Casa Pia que fez um bom jogo."

Faltas ofensivas de Gyokeres: "É uma reação de jogo e não vou estar aqui a falar de arbitragem. Hoje foi caso muito grave e temos de colocar as linhas onde são. Alguém errou e o golo não devia ser validado. Temos de esperar pelo VAR. Sobre a falta, não estou a antecipar nada. Estamos aqui há algum tempo e tenho de fazer o meu trabalho, saber por onde as coisas vão. Não diria que nos beneficiou, mas não devia ter sido validado e não nos pode beliscar no futuro."

Paulinho: "Talvez a posição ajude mais que estar mentalmente pressionado. Não sei o que é, não interessa, é deixar correr porque está a correr bem. Trabalhou muito, tem mais dois golos e estão a olhar para ele de outra forma."

Pote: "O Pote estava cansado e a nossa equipa ainda tem muito para melhorar fisica e tecnicamente. O Mateus é parecido, sem a capacidade de finalização porque não passa lá muito tempo. Ele teve uma em que carregou a bola. Em relação ao Morte Hjulmand, veio dar jogo posicional, fez paredes para mudar o sentido do jogo, o deslocamento é diferente do que fazia em Itália que era mais baixo, mas roubou bolas importantes e fizemos algumas transições porque ele é muito importante nesses momentos."

Pote e os adeptos: "O Pote faz as coisas a brincar mas ás vezes as pessoas não entendem. Fez bem em agradecer aos adeptos, precisamos deles em Alvalade. A equipa ainda não tem a maturidade tal para dominar todos os momentos e precisamos deles. Fez bem em bater palmas porque eles mereceram."