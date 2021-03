Flávio Nazinho: o miúdo de 17 anos que tem lugar reservado na pré-época do Sporting

Lateral-esquerdo de 17 anos que renovou no início do mês vai seguir os passos de Nuno Mendes. Lutará por lugar no plantel.

Flávio Nazinho tem lugar reservado na próxima pré-temporada do Sporting: sabe O JOGO que Rúben Amorim vai dar ao lateral-esquerdo, de 17 anos, uma oportunidade para lutar por um lugar no plantel de 2021/22, reforçando não só a estratégia de aposta na formação, mas também precavendo algumas alterações no corredor esquerdo, onde Nuno Mendes, e tal como o nosso jornal noticiou, aparece à cabeça na montra dos ativos que mais podem valer no defeso - a SAD admite, depois de muitas abordagens, negociá-lo, mas só por valores perto da cláusula (70 M€).

O defesa que assinou em 2018 tem aparecido com regularidade nos treinos da equipa principal desde que o ano começou, tendo inclusive sido chamado para o último jogo dos verdes e brancos no campeonato contra o Vitória de Guimarães.