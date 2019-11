Flamengo de Jorge Jesus identifica alvo no Sporting, avançam no Brasil

De acordo com o Globoesporte, o clube do Rio de Janeiro está interessado em Wendel. Agente do jogador não desmente.

Com a conquista da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro ainda bem fresca na memória do universo do Flamengo, o clube orientado por Jorge Jesus já aponta baterias à preparação da próxima temporada e, de acordo com o Globoesporte, está interessado em Wendel, médio do Sporting.

"Não podemos falar muito sobre coisas que ainda precisam de ser conversadas. Mas certamente fatores naturais acabaram por aproximar as duas partes: a boa performance no Sporting, a visibilidade da seleção olímpica e também o projeto do Flamengo em querer apetrechar cada vez mais o plantel", afirmou Cláudio Moisés dos Santos, empresário do jogador, citado pelo portal brasileiro. "Não temos um prazo, mas queremos definir essa situação logo no início da janela [de mercado] europeia, para o Wendel ficar tranquilo. Saindo ou ficando no Sporting, o seu objetivo e foco total está em manter o desempenho e disputar as Olimpíadas do ano que vem", acrescentou o agente.

O Sporting, sabe O JOGO, não admite qualquer tipo de cedência por empréstimo do jogador.

Wendel, de 22 anos, chegou ao Sporting em 2017/18, quando Jorge Jesus ainda se encontrava ao leme dos leões. Só após a saída do técnico é que assumiu protagonismo e, na presente época, assumiu-se como indiscutível, saindo da equipa devido a um problema disciplinar. O internacional sub-23 canarinho tem contrato com o clube de Alvalade até 2023 e está blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros.