Fisioterapeuta do Sporting ajudou a convencer Bellerín a assinar

Héctor Bellerín, lateral-direito espanhol de 27 anos, foi emprestado pelo Barcelona ao Sporting até ao final da época. Leia as primeiras declarações do jogador enquanto reforço dos leões, à Sporting TV.

Conversa com Paulo Barreira, fisioterapeuta do Sporting, antes de assinar: "Estive com ele no Arsenal e ele fez um pouco de intermediário entre mim, o treinador e o Hugo Viana. Desde o primeiro minuto soube que seria algo bom, mas ele falou-me sobre o funcionamento do clube e como mudou nos últimos anos. Isto, além do bom ambiente que se respira e a vontade que há de trabalhar. Isso é notório e estou muito contente por estar aqui."

Promete luta: "Quero dizer aos sportinguistas que venho para dar tudo e esforçar-me a cada dia. Quero dar muitas alegrias aos sócios e adeptos."