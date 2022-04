Sporting de regresso à Youth League: "Isto é muito mais do que um jogo para o Dínamo de Kiev"

Técnico dos sub-19 do Sporting fez a antevisão ao duelo dos oitavos de final da Youth League, diante do Dínamo de Kiev, partida agendada para esta quinta-feira

Mais do que um jogo para o adversário: "Isto é muito mais do que um jogo para o Dínamo Kiev e, pelas palavras dos seus dirigentes, já vimos que eles representam o povo ucraniano. Mas para nós também é muito mais do que um jogo pois podemos passar aos quartos-de-final. É uma forma de continuarmos a escrever história nesta competição. Todos estamos sensíveis ao que se passa na Ucrânia mas, como disse o Mateus Fernandes, naqueles 90 minutos a sensibilidade vai transformar-se em respeito pelo adversário, pelo jogo e por nós próprios. Vamos trabalhar nos nosso limites e dar 200% para vencer. Vai ser sem dúvida um grande jogo de futebol dada a qualidade dos futebolistas de ambas as equipas."

Palavra aos que vieram e aos que ficaram: "É sempre difícil fazer escolhas num grupo de tão vasta qualidade, tanto nos que estão aqui como nos que ficaram. Quero deixar uma palavra aos esses, e outra de reponsabilidade aos que aqui estão pois têm de mostrar as razões porque foram chamados. A Youth League tem tido um cariz muito especial este ano, e temos formado vários grupos com jogadores dos Sub-19, Sub-23, equipa B e alguns até da equipa principal. Eles têm consigo ligar-se e criar laços muito fortes."

Condições de trabalho: "São perfeitas para prepararmos um jogo que vai ser difícil, mas é extremamente importante para nós. O momento que se vive na equipa é muito positivo, tanto em termos de ambiente como em termos de foco. Nós sabemos que vamos disputar um jogo muito competitivo, e temos uma grande oportunidade para mostrarmos a qualidade que temos. Estamos preparados."