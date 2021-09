Filipe Pedro antes do Sporting-Ajax na Youth League: "Queremos atitude implacável"

Antevisão do treinador da formação sub-23 do Sporting, que orienta a equipa na Youth League.

Formar jogadores: "Juntamos vários jovens nesta equipa de Youth League. É motivo de orgulho e responsabilidade defrontar o Ajax. O nosso objetivo é formar jogadores, prova disso é a quantidade de jogadores que está na equipa A. Damos grande preponderância ao desenvolvimento individual e vencemos um prémio recentemente que o reflete. Mas formar a ganhar é mais fácil, claro. Os jogadores sentem que há investimento no desenvolvimento deles. O Sporting investe no psicológico, no técnico, tático, no físico. Temos um conjunto de valores que queremos ver em campo. Queremos atitude implacável e claro que queremos estar nos jogos decisivos, mas vamos ao primeiro jogo contra uma excelente equipa."

Adversários: "A covid-19 condicionou o aparecimento de alguns jovens em competição. O Ajax tem 40 atletas que podem jogar. Devem jogar com vários mais jovens, serão certamente difíceis os jogos contra eles, mas vamos focar-nos em nós, na nossa ideia de jogo. O Besiktas e o Dortmund são equipas para as quais vamos aproveitar as observações durante a competição."