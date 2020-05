Filipe Osório de Castro não quer novelas e explica saída do Sporting

Era vice-presidente para o património e segurança.

Filipe Osório de Castro explicou esta terça-feira os motivos que o levaram a pedir a demissão da Direção liderada por Frederico Varandas. O agora vice-presidente para o património e segurança fala em "razões pessoais e profissionais" na origem da tomada de decisão.

"Para evitar especulações e novelas inexistentes, a minha decisão de renunciar ao cargo de vice-presidente do Sporting Clube de Portugal tem por fundamento exclusivo, repito, tem por fundamento exclusivo razões pessoais e profissionais que me impossibilitam, atualmente, de continuar o bom e responsável exercício do cargo que me foi atribuído", surge escrito, numa declaração colocada no site oficial do clube.

"A pandemia mundial originada pela doença covid-19 teve, na atividade das empresas de que sou acionista e presidente executivo, um fortíssimo impacto económico que faz com que seja imperativo, neste momento e de forma inadiável, que tenha que me dedicar exclusivamente ao meu grupo económico de raiz familiar. Sinto-me orgulhoso por ter feito parte de uma Direção que apesar de ter recebido o nosso clube na mais grave fase da sua vida (destruição de ativos, reembolso de empréstimo obrigacionista, renegociação da dívida, entre outros desafios urgentes), conseguiu responder a todos estes desafios com determinação e capacidade, deixando agora o nosso Sporting Clube de Portugal em melhores condições para continuar a travar e ganhar combates. Saio com a consciência tranquila e com o sentimento de que servi o Sporting o melhor que pude, o mais que consegui e o quanto as circunstâncias o permitiram", vinca Filipe Osório de Castro.

"Gostaria ainda de realçar e agradecer o empenho dos funcionários que comigo direta ou indiretamente trabalharam, bem como agradecer o apoio e trabalho dos meus restantes colegas de Direção, em especial ao presidente Frederico Varandas, desejando-lhes um bom trabalho e toda a sorte do mundo! É agora tempo de voltar para a bancada para poder ajudar no apoio e testemunhar as vitórias do meu Sporting Clube de Portugal", rematou.