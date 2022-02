Figura em destaque no Sporting, Matheus Reis ganha dimensão à esquerda

Brasileiro tem vindo a tornar-se essencial na estratégia de Amorim. Nos últimos três jogos pela linha fez dois golos e uma assistência.

Matheus Reis tem sido figura em destaque na equipa do Sporting esta época mas, muito em particular, nas partidas mais recentes.

Mesmo com menos ações em média do que Nuno Mendes em 2020/21, o camisola 2 apresenta maior eficácia em aspetos como passes certos, dribles, duelos ganhos e remates no alvo.