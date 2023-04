Figura da Juventus não treinou a três dias da receção ao Sporting

Dusan Vlahovic não contou para Massimiliano Allegri devido a uma entorse no tornozelo direito

Dusan Vlahovic é, a três dias da receção ao Sporting, a principal dor de cabeça para Massimiliano Allegri. O avançado sérvio não treinou e parece estar em dúvida para o encontro dos quartos-de-final da Liga Europa.

De acordo com a imprensa italiana, o jogador está a contas com uma entorse no tornozelo direito, ficando de fora do treino desta segunda e fazendo companhia a De Sciglio, que também não subiu ao relvado.

Pogba e Bonucci entraram nas contas do técnico da Juventus e, à partida, poderão ser opção para o encontro da próxima quinta-feira. O médio francês leva pouco mais de 30 minutos disputados na época inteira, ao contrário do central, que não joga há quase um mês, mas que tem tido alguma utilização.