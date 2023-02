Figo sobre a gestão de Frederico Varandas: "O mais difícil na vida é o maldito equilíbrio"

Figo frisa ainda a importância da próxima eliminatória da Liga Europa com os dinamarqueses do Midtjylland

O ex-futebolista do Sporting e antigo internacional A português, Luís Figo - após a assinatura do protocolo de cooperação entre a Fundação Luís Figo e a Universidade Egas Moniz School of Health and Science - abordou o desempenho do Sporting na presente temporada.

"Este ano é mais difícil depois de o Sporting ter conseguido o título de campeão [em 2021]. É sempre complicado para um clube que forma [jogadores] competir com os grandes clubes na Europa. Acho que tem sido feito um bom trabalho em termos desportivos, conciliado com as necessidades financeiras. Por isso, temos de continuar a ser otimistas", disse.

Questionado sobre a forma como o presidente leonino Frederico Varandas, tem gerido o clube, ao nível das saídas e entradas no plantel, Luís Figo reconhece a dificuldade que há em manter uma política equilibrada durante o processo.

"O mais difícil na vida é o maldito equilíbrio e o que acontece no desporto e no Sporting, penso eu, é que trabalha com as condições que tem, a matéria-prima e as necessidades financeiras", disse, frisando a importância da próxima eliminatória da Liga Europa com os dinamarqueses do Midtjylland. "É sempre importante continuar numa prova europeia, não só em termos de prestígio, como do ponto de vista financeiro".