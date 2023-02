FIFA não aceita a inscrição de Jovane, mas o Valladolid vai recorrer

Registo da transferência de empréstimo foi realizado fora de horas, mas devido a problemas no sistema informático do organismo. O clube espanhol não se conforma

O Valladolid informou que a FIFA não aceitou a inscrição de Jovane pelo Valladolid de forma excecional, devido ao registo da transferência se ter realizado já fora do prazo, e o clube espanhol não se conforma, anunciando que vai recorrer da decisão, alegando falha informática imputável ao organismo.

Sabe O JOGO que o Sporting aguarda com tranquilidade o desfecho do processo, tendo até inscrito o avançado na lista para a Liga Europa.

Comunicado do Valladolid:

"O Real Valladolid foi formalmente informado esta sexta-feira que a FIFA negou a concessão excepcional do CTI de Jovane Cabral para o seu registo como jogador Blanquivioleta. O clube de Valladolid e o Sporting Clube de Portugal tinham chegado a um acordo para a transferência dos direitos federativos até ao final da época em curso.

O clube entende que a decisão é injusta, arbitrária e prejudica gravemente os seus interesses e os dos seus adeptos, ao ponto de deixar claro que continuará a lutar perante as autoridades competentes. Não em vão, defende que seguiu corretamente e com o máximo rigor um procedimento que foi atrasado pelos problemas informáticos apresentados pela plataforma e que são devidamente acreditados e reconhecidos pela própria FIFA. Assim, não houve problemas para o registo do jogador na LaLiga, pois não houve problemas de qualquer tipo na plataforma nacional e o processo pôde ser concluído a tempo.

Após os incidentes registados às 23h00 do dia 31 de Janeiro na plataforma da FIFA (no TMS o período de registo foi encerrado e LaLiga e a RFEF foram oficialmente informadas), o Real Valladolid foi afetado pelo atraso na sequência de registos, o que afetou a última operação. Às 23h55, os documentos já validados foram carregados e houve problemas técnicos em três ocasiões, até que puderam ser carregados corretamente após alguns segundos depois da meia-noite. Fora do tempo, sim, mas devido a erros técnicos fora do controlo do Real Valladolid e atribuíveis à própria plataforma da FIFA.

O Valladolid vê-se obrigado a defender os seus interesses, afetados por um incidente que nunca foi da sua responsabilidade, e insiste que vai recorrer da decisão comunicada hoje".