"Fico contente por as pessoas notarem que faço tudo pelo Sporting"

Pedro Gonçalves, jogador do Sporting

Declarações de Pedro Gonçalves, melhor marcador do campeonato em 2020/21.

A casa de apostas Betano divulgou esta sexta-feira o excerto de uma entrevista com Pedro Gonçalves, primeiro convidado da "BetanoMag". O jogador do Sporting falou do salto para o clube leonino.

"Nunca pensei poder chegar até aqui. Sempre foi no dia a dia e nunca pensei chegar até ao Sporting. Muito menos pensar que podiam criar uma música para mim, fico orgulhoso. O meu objetivo é dar tudo pelo clube e fico contente por pessoas notarem que faço tudo pelo Sporting", afirmou o jogador, melhor marcador do campeonato 2020/21, com 23 golos.