Feyenoord ultima contratação de ex-alvo do Sporting

Ueda vai rumar ao emblema de Roterdão. Jogador era considerado uma alternativa a Gyokeres.

A publicação neerlandesa "Voetbal International" escreve, esta quarta-feira, que o avançado Ayase Ueda preferiu rumar ao Feyenoord, campeão dos Países Baixos, em detrimento de assinar pelo Sporting.

Segundo a mesma fonte, a presença dos os neerlandeses irem disputar a Liga dos Campeões, enquanto os leões estarão na Liga Europa, terá pesado muito na decisão final do japonês.

O nipónico de 24 anos vai custar cerca de 10 milhões de euros aos cofres do clube de Roterdão, que vendeu Aursnes e Kokçu ao Benfica. O Cercle Brugge deverá receber ainda bónus por objetivos e manter uma percentagem do passe que lhe garanta um valor de uma futura venda.

Ayase Ueda estava há um ano no conjunto belga, onde tinha chegado a troco de 1,3 milhões de euros. Na última temporada, o japonês fez 22 golos no campeonato, tendo sido o segundo melhor marcador da competição. Estava referenciado pelo Sporting e era uma alternativa a Gyokeres, embora com o sueco sempre como prioridade. Ueda foi considerado caro para o rendimento que poderia apresentar, sabe O JOGO.