Festejos ficam para terça-feira: confira os detalhes do plano do Sporting

Se o FC Porto não vencer o Farense, as primeiras celebrações serão na Academia, em estágio. Frente ao Boavista poderá haver entrega do troféu e a visita à CML será ao final da tarde de quarta-feira.

As reuniões entre as diversas entidades - Câmara Municipal de Lisboa, Ministério da Administração Interna, Proteção Civil, Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública, Bombeiros, Direção-Geral da Saúde, entre outras - já permitiram estabelecer um plano geral para os previsíveis festejos leoninos pela conquista do título de campeão nacional na época 2020/21.

Ainda que os dirigentes do Sporting mantenham cautelas sobre o assunto por entenderam que as contas não estão fechadas, um triunfo na receção ao Boavista na próxima terça-feira colocará as primeiras horas pós-jogo como ponto principal das celebrações. E mesmo que o FC Porto-Farense da véspera termine com empate ou derrota dos azuis e brancos, oferecendo assim o título ao Sporting, segundo O JOGO apurou, o grupo de trabalho irá celebrar o mesmo na Academia, em Alcochete, onde estará em estágio.

Na terça-feira, além da entrega da taça com a presença do presidente da Liga, Pedro Proença, caso as contas fiquem fechadas, os jogadores do Sporting, depois da festa no relvado, serão transportados num autocarro panorâmico pelas principais artérias da capital, estando em cima da mesa a passagem pela Praça Marquês de Pombal. O destino está definido, mas o trajeto ainda não. São esperadas manifestações populares pelas ruas, assim como a presença de muitos adeptos antes do jogo com o Boavista nas imediações do Estádio José Alvalade, o que gera preocupação das autoridades.

Autocarro panorâmico vai transportar os jogadores e comitiva pela cidade. Percurso por definir

Na quarta-feira, apurou o nosso jornal, por volta das 17h00, plantel e comitiva liderada por Frederico Varandas serão recebidos na Câmara Municipal de Lisboa pelo presidente da edilidade Fernando Medina, onde o troféu será exibido - que deverá ser acompanhado pela Taça da Liga -, tal como aconteceu com a equipa de futsal do clube após a conquista da Liga dos Campeões da modalidade. São esperados muitos adeptos no local. A concretizar-se o que está a ser planeado, até ao final da época outras iniciativas podem ainda ser realizadas, mas de menor dimensão e mais restritas por questões sanitárias.