Ferro deixa uma certeza e aborda tempo de recuperação: "Não implica ansiedade"

Treinador adjunto de Rúben Amorim fez a antevisão do embate do Sporting frente ao Paços de Ferreira (domingo, 18h30).

Preparação e como se vai apresentar o Sporting frente ao Paços? "A preparação deste jogo, em dois dias, incluindo também todo o trabalho de recuperação face ao jogo da Liga Europa, acaba por condicionar um pouco essa preparação pelo volume disponível que pudemos dar aos jogadores. Muito daquilo que vamos apresentar será do nosso processo, vamos fazer alguns ajustes estratégicos que não foram trabalhados como seriam se tivéssemos mais tempo de intervalo entre os jogos, mas não implica ansiedade nos jogadores, implica perceberem em que contexto estamos. Estamos conscientes, adaptámos o trabalho em função disso.

Fadiga, tempo de recuperação: "Naturalmente que o trabalho de recuperação é fundamental para nos apresentamos bem, para conseguimos mostrar o que é o nosso processo e as questões estratégicas foram trabalhadas de acordo com o tempo que tínhamos disponível. Mas temos a certeza que no domingo vamos apresentar uma equipa competitiva, recuperada, capaz de entrar com intenção vencer como acontece sempre. Tempo curto condiciona tempo para preparar questões estratégicas. Faz parte dos períodos de densidade competitiva mais elevada e é isso que nós estamos a viver, que queremos viver, mas a ambição não diminui e estamos preparados para isso. Faz parte do perfil do jogador tem ambição de participar, às vezes vale mais do que o tempo de recuperação".