Ferramenta online permitiu ao Sporting descobrir Jesús Alcantar

Segundo o presidente do Necaxa

Jesús Alcantar foi oficializado como reforço do Sporting em julho mas o clube já o conhecia há muito, até pelas presenças nas seleções jovens do México. Segundo o presidente do Necaxa, clube que o central de 19 anos representava anteriormente, uma ferramenta online permitiu aos responsáveis leoninos darem conta mais concretamente da valia do jovem jogador, para depois enviarem emissários para acompanhar o atleta in loco.

"Tínhamos o Alcántar [inserido] no sistema TransferRoom. Por isso, quando os olheiros do Sporting foram vê-lo num torneio de seleções foi mais fácil porque eles já conheciam o jogador já que o tinham visto na plataforma... Foi um grande momento para nós", revelou Santiago San Román, citado pelo portal 'Bola Vip'.