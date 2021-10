Fernando Fernandes nega candidatura à presidência do Sporting

Antigo campeão de kickboxing pelo Sporting, clube que representou em várias funções durante quase 40 anos, fez na segunda-feira no seu blogue um esclarecimento quanto à intenção de ser presidente leonino.

Fernando Fernandes, antigo campeão de kickboxing pelo Sporting, clube que representou em várias funções durante quase 40 anos, fez na segunda-feira no seu blogue um esclarecimento quanto à intenção de ser presidente leonino e assim, eventualmente, ser candidato, afirmando ter sido mal interpretado.

"Como é possível alguém ir na conversa destes imbecis, são de longe os piores dirigentes que conheci desde que ando com o símbolo do leão na minha alma. Se possível e me derem oportunidade, irei ser um presidente como os grandes obreiros que passaram pela instituição e recuperar o que perdemos", escreveu há dias Fernando Fernandes, que apoiou Fernando Tavares Pereira nas últimas eleições, nas redes sociais.

Na segunda-feira, deu um passo atrás e disse ter sido incompreendido. "Fiz um post que foi mal interpretado... A minha disponibilidade para o Sporting é total e junto a isso a certeza de que não serei foco de destabilização e divisão entre os leões. Falei na disponibilidade de um dia, caso me peçam, para ser o que pretenderem dentro do clube, avançar. Não disse que ia ser presidente. Disse que ajudo o Sporting", escreveu Fernando Fernandes, que foi afastado do clube há um ano por Frederico Varandas.