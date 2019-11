Fernando e Gonzalo Plata: dois casos diferentes, mas com uma semelhança

Ambos foram titulares na vitória (3-2) do Sporting frente ao Aves, este sábado, para a Liga Revelação. Silas falou da dupla na antevisão ao encontro com o Gil Vicente, da jornada 12 do campeonato.

Fernando: "Foi jogar aos sub-23 porque é importante que tenha minutos. Veio de uma lesão e de uma paragem prolongada. Está a treinar connosco há duas semanas e quero começar a ver com o que posso contar, porque não o conheço bem. Falei com esse no sentido de fazer estes dois jogos nos sub-23 para se adaptar e readaptar ao esforço numa intensidade mais baixa do que aquela que vai encontrar quando tiver minutos connosco. Para nós são mais importantes os minutos. Estive a ver o jogo e sei que ele nos vai dar muito mais do que o que deu, mas também sei que ele vem de uma paragem longa e que neste momento é importante ter minutos. Depois quando tive em condições físicas de nos ajudar vamos ver o que podemos fazer com ele e o que poderemos trabalhar com ele a nível de estratégia. Sabemos que o Fernando tem qualidade, mas temos de lhe dar tempo".

Gonzalo Plata: "O Plata vai na mesma lógica do Fernando. São situações diferentes porque o Plata não esteve lesionado, mas não tem tido minutos connosco. No tempo que tenho tido para trabalhar com ele o Plata não tem estado cá porque vai à seleção. Acaba por ter pouco tempo no treino comigo e também pouco tempo de jogo. Claro que a partir do jogo de hoje nos sub-23 tenho um ponto de partida para trabalhar com ele porque houve coisas que gostei e outras que não. O facto de irem jogar abaixo não tem a ver com uma despromoção. Aconteceu o mesmo com o Rafael Camacho que agora joga connosco. É uma oportunidade para os analisar".