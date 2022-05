Férias adiadas pelas seleções e alguns detalhes da pré-época do Sporting

O Sporting apresenta-se ao trabalho dia 27 de junho, mas nem todos os jogadores vão ficar parados mês e meio.

O Sporting encerrou a época 2021/22 e a pré-época dos verdes e brancos vai arrancar no dia 27 de junho. Ou seja, os jogadores do plantel terão perto de mês e meio de férias até ao regresso aos trabalhos.

Mas isso não será verdade para todos os futebolistas, uma vez que haverá compromissos de seleções até à segunda semana de junho e são vários os atletas leoninos que aguardam com expectativa as convocatórias das respetivas equipas nacionais.

Fernando Santos, selecionador de Portugal, anuncia sexta-feira os convocados para os quatro jogos que a equipa das Quinas vai realizar para a Liga das Nações, dois deles, curiosamente, no Estádio José Alvalade, com a Suíça (5 de junho) e a Chéquia (dia 9). Antes há um Espanha-Portugal (dia 2) e a finalizar uma partida na Suíça (dia 12).

Na convocatória para o play-off que colocou a Seleção Nacional no Mundial do Catar"2022 marcaram presença Gonçalo Inácio e Matheus Nunes, dois jogadores que esperam, naturalmente, receber nova chamada. Ausente nessa convocatória, Palhinha, depois de terminar a época a titular, ambiciona também regressar à equipa das Quinas, onde foi presença assídua durante o ano de 2021.

Embora não venha a integrar o plantel leonino na próxima época, Sarabia tem presença quase garantida na seleção espanhola, enquanto Pedro Porro espera voltar a merecer a confiança de Luis Enrique. Para já conta apenas com uma internacionalização e marcou presença, sem utilização, na final-four da Liga das Nações em outubro do ano passado.

Em junho, o Uruguai vai realizar três particulares - México (dia 2), EUA (5) e Jamaica (11) - e Coates e Ugarte devem dar sequência a chamadas recentes, tendo sido já incluídos numa pré-convocatória do selecionador Diego Alonso.

Embora esteja com a porta de saída aberta no Sporting, Slimani poderá ter oportunidade de voltar a jogar se for convocado pela Argélia, seleção onde detém o recorde de golos marcados, para os jogos de qualificação para a CAN, com Uganda e Tanzânia, a 4 e 8 de junho.

Dois jogadores estão também a disputar o Europeu sub-17: Essugo e Rodrigo Ribeiro. Esta prova começou anteontem em Israel e termina a 1 de junho. Os jovens leões estrearam-se ontem com uma vitória diante da Escócia (ver página 19) e o avançado, que recebera autorização para se juntar mais tarde ao grupo, saltou do banco para assinar o 5-1.

Arranque em Alcochete e estágio em Lagos

Rúben Amorim vai abrir as oficinas do Sporting a 27 de junho, dia em que os jogadores terão de se apresentar em Alcochete para dar início aos habituais testes físicos e médicos. Os leões iniciam a pré-época com treinos na Academia do clube, mas vão permanecer na zona sul de Lisboa pouco mais de uma semana.

Em julho, os jogadores e equipa técnica sportinguista mudam-se de armas e bagagens para o Algarve, mais concretamente para a zona de Lagos, onde ficarão instalados numa unidade hoteleira que já acolheu o Sporting em setembro de 2020, na preparação da época que viria a culminar com a conquista do título nacional em 2021, e no verão passado.