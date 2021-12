Central chegou aos 50 jogos pelo Sporting no dérbi com o Benfica.

Feddal viveu sentimentos distintos no dérbi com o Benfica. O central sofreu uma lesão muscular no início da segunda parte na face posterior da coxa esquerda e acabou substituído. Esse foi, de resto, o jogo 50 com a camisola do Sporting, um número assinalado nas redes sociais.

"Não havia melhor maneira de celebrar 50 jogos com a camisola dos leões. 50 motivos de orgulho", escreveu o defesa no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zouhair Feddal (@zou_feddal)

O Sporting, recorde-se, venceu por 3-1 e segue a par do FC Porto na liderança do campeonato, com quatro pontos de vantagem para as águias.