Feddal: o que ainda falta, a "alegria do balneário" do Sporting e nota sobre Amorim

Central marroquino em entrevista ao "Jornal Sporting".

Balanço dos primeiros tempos no Sporting e o que falta para a adaptação total: "O balanço que faço é muito positivo. (...) Posso dizer que estou muito bem integrado, mas evidentemente que ainda me falta aprender português. É mais complicado do que eu pensava. Considero-o bastante diferente do castelhano. Já sei dizer uma ou outra palavra, e consigo entender tudo aquilo que me dizem os companheiros de equipa e o mister, mas para me expressar ainda tenho algumas dificuldades. Aprenderei pouco a pouco".

Paulinho: "É um fenómeno [risos]. O Paulinho é a alegria do balneário, é aquele tipo de pessoa que está sempre feliz. É um exemplo de superação e é como uma lenda do Sporting".

João Mário e a afirmação que Rúben Amorim tem mentalidade moderna: "Totalmente. Tem uma mentalidade vencedora, sabe motivar bem os jogadores e os seus métodos de trabalho são muito modernos. Só posso falar bem dele".